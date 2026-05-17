Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксчемпион мира нацелился на титулы Усика, может ли он на что-то рассчитывать
Становитесь в очередь
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что готов снова выйти на титульный поединок.
"Это точно не ваше и не чье-то дело, но вскоре я сам расскажу хорошие новости. Просто не могу говорить о том, что еще не произошло.
Я хочу сразиться со всеми. И думаю, главное – люди хотят видеть мои бои, понимаете, а мне нужно вернуться в ринг. Я хочу возвратиться. Мы тренируемся как сумасшедшие. Поэтому я чувствую себя хорошо. Хорошо выгляжу.
Я хочу провести элиминатор, а потом бой за титул. Именно этого я хочу. И думаю, это очень важно, потому что меня давно не было в игре, понимаете? Поэтому я хотел бы провести разминочный бой.
Мне не нравится называть это разминочными боями, потому что я не недооцениваю ни одного бойца. Любой соперник может быть опасен. Даже если кто-то говорит, что это какой-то мешок или слабый боец, они все равно опасны. Но именно это хочу сделать. Хочу вернуться в ринг и проверить себя" – сказал Руис.
Популярное сейчас
- За звездой Шахтера выстроилась очередь из топ-клубов: названа сумма трансфера
- УПЛ. С дублем мистера Проспера. Шахтер в результативном матче побеждает Кривбасс
- Хаби Алонсо уже определился с трансферными планами в Челси
- Промоутер Джошуа рассказал, какой реванш больше всего хочет провести Эй-Джей
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере