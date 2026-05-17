  Эксчемпион мира нацелился на титулы Усика, может ли он на что-то рассчитывать
Эксчемпион мира нацелился на титулы Усика, может ли он на что-то рассчитывать

Эксчемпион мира нацелился на титулы Усика, может ли он на что-то рассчитывать

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что готов снова выйти на титульный поединок.

"Это точно не ваше и не чье-то дело, но вскоре я сам расскажу хорошие новости. Просто не могу говорить о том, что еще не произошло.

Я хочу сразиться со всеми. И думаю, главное – люди хотят видеть мои бои, понимаете, а мне нужно вернуться в ринг. Я хочу возвратиться. Мы тренируемся как сумасшедшие. Поэтому я чувствую себя хорошо. Хорошо выгляжу.

Я хочу провести элиминатор, а потом бой за титул. Именно этого я хочу. И думаю, это очень важно, потому что меня давно не было в игре, понимаете? Поэтому я хотел бы провести разминочный бой.

Мне не нравится называть это разминочными боями, потому что я не недооцениваю ни одного бойца. Любой соперник может быть опасен. Даже если кто-то говорит, что это какой-то мешок или слабый боец, они все равно опасны. Но именно это хочу сделать. Хочу вернуться в ринг и проверить себя" – сказал Руис.

Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком против Верховена. Видео

Источник:
FightHype
Опубликовал: Андрей Хижняк
