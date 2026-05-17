Промоутер Джошуа не исключает третье сражение Эй-Джея против Усика

Есть ли смысл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа рассказал, что его подопечный может в третий раз выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика.

"Не думаю. Но бокс – странная штука. Часть Энтони всегда хотела бы снова сразиться с Усиком, потому что он дважды ему проиграл. То же касается и Фьюри. Они бойцы. Они конкуренты. Им хочется еще раз проверить себя против него" – сказал Хирн.

Напомним, что Усик и Джошуа провели два очных поединка. В сентябре 2021 года в Лондоне наш соотечественник единогласным решением судей одолел своего соперника и забрал первые в карьере чемпионские титулы в супертяжелом весе. Бой-реванш прошел в августе 2022 года в Саудовской Аравии. Тогда Усик тоже победил, но раздельным решением судей.

Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
