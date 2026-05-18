Эксчемпион мира дал прогноз на бой Джошуа-Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Шон Портер дал прогноз на поединок британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Я думаю, что Тайсон достаточно быстрый. Он до сих пор достаточно хороший боксер. Я считаю, что он победит Энтони Джошуа.

У Энтони никогда не было такой хорошей боксерской базы, как у Тайсона Фьюри. Он действительно хороший боец ​​с прямым ударом и двоечками, который может ударить тебя и ударить сильно. Но мы видели, особенно в последнее время, если Джошуа не настроен психологически, он сыпется по ходу поединка. Если Джошуа выйдет на бой с Фьюри настроенным и готовым сразиться, то я думаю, что это будет отличная 12-раундовая война" – сказал Портер.