Битва в пустыне: Усик против короля кикбоксинга у подножия пирамид

Уже в эту субботу, 23 мая, мировой бокс содрогнётся от крайне экзотического и опасного поединка.

Александр Усик - Рико Верховен

Лидер супертяжёлого веса, непобеждённый украинец Александр Усик (24-0, 15 КО), возвращается на ринг ради добровольной защиты титула. Однако соперником украинца станет не привычный топ-боксёр, а настоящая живая легенда и многолетний доминатор мирового кикбоксинга — 37-летний нидерландец Рико Верховен. Для Рико это будет лишь второй официальный бой в профессиональном боксе (1-0, 1 КО), но статус соперника и условия поединка делают этот вечер уникальным.

Организаторы шоу во главе с Турки Аль аш-Шейхом решили превзойти самих себя. Вечер бокса "Glory in Giza" состоится под открытым небом в историческом сердце Египта — прямо у подножия величественных пирамид Гизы. Временную спортивную арену круглосуточно возводят посреди пустыни перед Великой пирамидой Хеопса. Зрителей ждёт не просто спортивное событие, а настоящий визуальный триллер, где современные технологии и световое шоу переплетутся с древней историей.

На кону поединка будут стоять официальный титул чемпиона мира по версии WBC, а также пояс журнала The Ring. Однако другие боксёрские организации поставили Усику очень жёсткие условия из-за отсутствия у Верховена высокого боксёрского рейтинга:

— Нидерландец сможет завоевать только пояс WBC. Всемирные организации WBA и IBF отказались санкционировать этот бой как полноценный титульный для Рико. Если он победит, то лишь получит право войти в топ рейтинга.

— Если произойдёт мегасенсация и Александр проиграет, пояса WBA и IBF не перейдут к Верховену, а сразу станут вакантными. То есть украинец рискует потерять почти всё, тогда как соперник практически ничего не теряет. В случае победы украинца Усик будет обязан в течение 180 дней провести обязательную защиту пояса IBF.

Букмекеры считают Александра Усика безоговорочным фаворитом (коэффициент на победу всего 1.05 против 8.50 на Верховена), однако лёгким этот "сайд-квест" точно не будет.

По антропометрии Рико Верховен имеет заметное преимущество над Александром Усиком: нидерландец выше украинца (196 см против 191 см) и весит более 115 кг, тогда как рабочий вес Усика в супертяжёлой категории обычно колеблется в пределах 100–102 кг. Однако в плане боксёрского опыта преимущество Александра является абсолютно тотальным — он провёл 24 поединка на элитном профессиональном уровне и до сих пор остаётся непобеждённым. Для звезды кикбоксинга Верховена это будет лишь второй официальный бой по правилам классического бокса, что делает его главным оружием именно чистую разрушительную силу, тогда как козырями Усика остаются феноменальная скорость ног и высочайший спортивный IQ в мире.

Для Рико Верховена — это главный вызов в жизни и шанс вписать своё имя в историю как человека, создавшего крупнейшую сенсацию в мировом боксе. Нидерландец заявил, что с кикбоксингом для него покончено, и теперь он намерен громко заявить о себе на новой территории.

Для Александра Усика — это возможность поддерживать активность, заработать солидный гонорар в мегашоу, а также испытать себя в абсолютно новом медийном формате "кроссовер-поединка" перед возвращением к обязательным защитам.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine