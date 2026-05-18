Пол хочет космические деньги за поединок против Альвареса
Американский блоггер и боксер Джейк Пол рассказал, какие призовые хочет за поединок против легендарного мексиканца Сауля Альвареса.
"200 миллионов ему. 300 миллионов мне. И считай, мы договорились. Плевое дело" – сказал Пол.
Альвареса это предложение мало заинтересовало – легендарный чемпион в социальных сетях ответил смеющимся смайликом.
"Я без понятия, что это значит. Знаю только, что ему будет не до смеха после того, как я надеру ему зад" – сказал в ответ Пол.
