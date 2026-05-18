Промоутер Энтони Джошуа высказался о возможной трилогии британца с Усиком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о возможности трилогии британца с украинцем Александром Усиком.

"Не думаю… Хотя в боксе возможно всё. Уверен, что часть Джошуа всегда будет мечтать о трилогии. Хотя то же самое касается и Тайсона Фьюри, который также дважды проиграл Усику. Это понятно. Дух соперничества. Они всегда будут хотеть взять реванш", – приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, 23 мая в Гизе (Египет) Усик проведёт добровольную защиту титула WBC против нидерландца Рико Верхувена.

