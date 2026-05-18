Сауль Альварес узнал имя своего следующего соперника

Турки Аль-Шейх официально подтвердил проведение боксерского вечера, который состоится 12 сентября в Эр-Рияде.

Главным событием станет поединок в суперсреднем весе между Саулем "Канело" Альваресом и чемпионом мира по версии WBC Кристианом Мбилли.

На кону боя будет стоять полноценный титул WBC, которым в настоящее время владеет Мбилли. Для французского боксера это будет одна из самых важных защит в карьере после того, как он получил статус полноценного чемпиона.

Первая официальная пресс-конференция с участием обоих боксеров запланирована на 23 мая в Каире. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на платформе DAZN и станет частью подготовки к большому шоу с участием Александра Усика и Рико Верхувена.