  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес узнал имя своего следующего соперника
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес узнал имя своего следующего соперника

Бокс

Бой состоится 12 сентября

Сауль Альварес узнал имя своего следующего соперника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Турки Аль-Шейх официально подтвердил проведение боксерского вечера, который состоится 12 сентября в Эр-Рияде.

Главным событием станет поединок в суперсреднем весе между Саулем "Канело" Альваресом и чемпионом мира по версии WBC Кристианом Мбилли.

На кону боя будет стоять полноценный титул WBC, которым в настоящее время владеет Мбилли. Для французского боксера это будет одна из самых важных защит в карьере после того, как он получил статус полноценного чемпиона.

Первая официальная пресс-конференция с участием обоих боксеров запланирована на 23 мая в Каире. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на платформе DAZN и станет частью подготовки к большому шоу с участием Александра Усика и Рико Верхувена.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Энтони Джошуа высказался о возможной трилогии британца с Усиком
yellow-arrow
Пол хочет космические деньги за поединок против Альвареса
yellow-arrow
Эксчемпион мира дал прогноз на бой Джошуа-Фьюри
Сауль Альварес
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости