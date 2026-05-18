Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес узнал имя своего следующего соперника
Бой состоится 12 сентября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Турки Аль-Шейх официально подтвердил проведение боксерского вечера, который состоится 12 сентября в Эр-Рияде.
Главным событием станет поединок в суперсреднем весе между Саулем "Канело" Альваресом и чемпионом мира по версии WBC Кристианом Мбилли.
На кону боя будет стоять полноценный титул WBC, которым в настоящее время владеет Мбилли. Для французского боксера это будет одна из самых важных защит в карьере после того, как он получил статус полноценного чемпиона.
Первая официальная пресс-конференция с участием обоих боксеров запланирована на 23 мая в Каире. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на платформе DAZN и станет частью подготовки к большому шоу с участием Александра Усика и Рико Верхувена.
Популярное сейчас
- Борьба за медали продолжается, Мендоса приблизился к лидерам бомбардирской гонки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2025/26
- Появление Ярмоленко и дебютанты. Сборная Украины объявила заявку на будущие товарищеские матчи
- Ультрас Динамо отреагировали на заставу Реброва для Ермака
- Белью: Если Верховен победит Усика, это станет величайшим шоком в истории бокса
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона