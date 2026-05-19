Верховен уже в Египте и изучает местные достопримечательности. Фото

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прибыл в Гизу (Египет) на место предстоящего поединка против украинского супертяжа, чемпиона мира Александра Усика. Спортсмен прогулялся по городу и посмотрел на тысячелетние памятники архитектуры – египетские пирамиды.

Напомним, что бой Усик-Верховен состоится в ночь с 23 на 24 мая у подножия пирамид Гизы. Украинец будет защищать все свои чемпионские титулы.