Названы потенциальные соперники Ломаченко в случае возвращения украинца

Майк Копинджер, эксперт издания The Ring и инсайдер назвал имена потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко в случае его возвращения на профессиональный ринг.

В последнем выпуске программы Inside The Ring, вышедшем в понедельник на DAZN, Копинджер сообщил, что бывший чемпион The Ring и двукратный олимпийский чемпион рассматривает объединенного чемпиона IBF и WBO в весовой категории до 130 фунтов Эмануэля Наваррете как возможного соперника.

Копинджер добавил, что если Ломаченко проведет бой и победит Наваррете, то сможет нацелиться на чемпиона WBA легком весе Джервонту Дэвиса, который находится "в отпуске". Представители Ломаченко и Дэвиса вели переговоры о возможном поединке в конце 2024 года до того, как украинец завершил карьеру.