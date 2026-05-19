  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Названы потенциальные соперники Ломаченко в случае возвращения украинца
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы потенциальные соперники Ломаченко в случае возвращения украинца

Бокс

Известные имена

Названы потенциальные соперники Ломаченко в случае возвращения украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Майк Копинджер, эксперт издания The Ring и инсайдер назвал имена потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко в случае его возвращения на профессиональный ринг.

В последнем выпуске программы Inside The Ring, вышедшем в понедельник на DAZN, Копинджер сообщил, что бывший чемпион The Ring и двукратный олимпийский чемпион рассматривает объединенного чемпиона IBF и WBO в весовой категории до 130 фунтов Эмануэля Наваррете как возможного соперника.

Копинджер добавил, что если Ломаченко проведет бой и победит Наваррете, то сможет нацелиться на чемпиона WBA легком весе Джервонту Дэвиса, который находится "в отпуске". Представители Ломаченко и Дэвиса вели переговоры о возможном поединке в конце 2024 года до того, как украинец завершил карьеру.

Верховен уже находится в Египте и изучает местные достопримечательности. Фото

По теме
yellow-arrow
Менеджер Усика: Верховен – не простой соперник, а физически сильный и опытный боец
yellow-arrow
Верховен уже в Египте и изучает местные достопримечательности. Фото
yellow-arrow
Сауль Альварес узнал имя своего следующего соперника
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости