Менеджер Усика: Верховен – не простой соперник, а физически сильный и опытный боец

Getty Images / Global Images Ukraine

Сергей Лапин, менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

"Рико Верховен – физически сильный и опытный боец. Он отнюдь не простой соперник. Он мощный панчер, для которого удобно идти вперед и вступать в обмены. Но мы ясно понимаем его стиль и сильные стороны. Дело не только в силе, а в уровнях, тайминге и интеллекте на ринге.

Мы ожидаем, что он начнет агрессивно и попытается использовать свою физику. Но за свою карьеру Александр сталкивается с куда более сложными вызовами, мы будем полностью готовы к тому, что Рико предложит 23 мая.

Александр смотрел бои Рико Верховена раньше, он знаком с ним. Что касается кикбоксинга, то у Александра в начале карьеры был определенный опыт в этой дисциплине. Так что он понимает ее специфику" – сказал Лапин.

Опубликовал: Андрей Хижняк
