Промежуточный бой перед Джошуа: Фьюри ответил, рассматривает ли такой вариант

Британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал, что хочет провести промежуточный поединок перед боем против своего соотечественника Энтони Джошуа.

"Мой план на этот год включает три боя: в апреле, в августе и когда будет объявлен большой поединок – в октябре или ноябре.

Пока у нас нет соперника, но это никогда не было главным. Главное, что я подерусь с кем-то. Оппонентом может быть хоть Вася Пупкин, хоть Майк Тайсон. Для меня это не суть важно. Просто надо подраться, чтобы стать острее перед большим боем" – сказал Фьюри.