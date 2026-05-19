Известный украинский боксер дал прогноз на бой Усик-Верховен

Американский боксер украинского происхождения Сергей Деревянченко дал прогноз на поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Его слова цитирует Sport-Express.ua:

"У меня нет особых ожиданий. Верховен – это все же представитель другого вида спорта. Боксер будет драться с кикбоксером по правилам первого, поэтому Усик является абсолютным фаворитом. Здесь вижу полное доминирование.

В случае очень быстрой победы Усик докажет, что все же является чемпионом хевивейта, и никаких вопросов к нему быть не может. То есть ситуация для него вин-вин. Мой прогноз? Нокаут от Усика где-то в средних раундах" – сказал Сергей.