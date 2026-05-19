Бывший соперник Усика дал прогноз на бой Александра против Верховена

Бывший британский супертяж Тони Белью дал прогноз на поединок украинского чемпиона мира Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

"Я не верю, что Усик отнесется к Верховену с недооценкой. Александр – идеальный профессионал. Вы никогда не застанете этого парня спящим. Нужно вставать с кровати очень рано, чтобы застать его.

Я думаю, что это сражение будет очень захватывающим в течение шести, семи, возможно, восьми раундов. Я считаю, что Александр присмотрится к Рико. Он проанализирует, что тот делает. Он выяснит, как влияют на него финты и в какую сторону его можно выманить. Как только Усик все это проанализирует, он лишится Верховена. У него просто будет слишком много преимуществ, так все и будет. Он делает то же самое со всеми остальными" – сказал Тони.