Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший соперник Усика дал прогноз на бой Александра против Верховена
Великолепная аналитика
Фото: Getty Images
Бывший британский супертяж Тони Белью дал прогноз на поединок украинского чемпиона мира Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
"Я не верю, что Усик отнесется к Верховену с недооценкой. Александр – идеальный профессионал. Вы никогда не застанете этого парня спящим. Нужно вставать с кровати очень рано, чтобы застать его.
Я думаю, что это сражение будет очень захватывающим в течение шести, семи, возможно, восьми раундов. Я считаю, что Александр присмотрится к Рико. Он проанализирует, что тот делает. Он выяснит, как влияют на него финты и в какую сторону его можно выманить. Как только Усик все это проанализирует, он лишится Верховена. У него просто будет слишком много преимуществ, так все и будет. Он делает то же самое со всеми остальными" – сказал Тони.
Популярное сейчас
- Поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины? Что известно
- Цыганков и часть игроков Жироны могут оказаться в другом клубе холдинга City Football Group
- "Самое главное не в том, что мы не получили результат": Ротань – о ничьей с Зарей
- Эксчемпион мира дал прогноз на бой Джошуа-Фьюри
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман