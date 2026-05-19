Усик: Мы поможем Эй Джею в тренировочном процессе

Чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик рассказал, что поможет британскому супертяжу Энтони Джошуа подготовиться к бою против Тайсона Фьюри. Его слвоа цитирует BBC:

"Мы поможем Эй Джею в тренировочном процессе. На мой взгляд, Джошуа победит Фьюри. Тайсон – невероятный боец ​​и соперник, мой бывший оппонент. Но я смотрю, как работает Энтони и как он меняется.

Мне нравится Фьюри. Послушайте, он мой лучший друг "Жадное пузо". Эй, жадный, я люблю тебя. Он отличный боец, но больше я желаю победы Энтони. Думаю, он ее заслуживает" – сказал Усик.