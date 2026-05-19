Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Мы поможем Эй Джею в тренировочном процессе
Важная поддержка
Фото: Instagram
Чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик рассказал, что поможет британскому супертяжу Энтони Джошуа подготовиться к бою против Тайсона Фьюри. Его слвоа цитирует BBC:
"Мы поможем Эй Джею в тренировочном процессе. На мой взгляд, Джошуа победит Фьюри. Тайсон – невероятный боец и соперник, мой бывший оппонент. Но я смотрю, как работает Энтони и как он меняется.
Мне нравится Фьюри. Послушайте, он мой лучший друг "Жадное пузо". Эй, жадный, я люблю тебя. Он отличный боец, но больше я желаю победы Энтони. Думаю, он ее заслуживает" – сказал Усик.
Популярное сейчас
- С улучшенными условиями. Караваев вернется в клуб, где начинал карьеру
- "Так можно и кума взять". Экс-форвард сборной Украины - о выборе нового тренера
- "Самое главное не в том, что мы не получили результат": Ротань – о ничьей с Зарей
- Эксчемпион мира дал прогноз на бой Джошуа-Фьюри
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман