Тайсон Фьюри: Победа над Джошуа ничего мне не даст

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о поединке с экс-чемпионом и соотечественником Энтони Джошуа, который может состояться в конце 2026 года.

"Вот вам факты этого боя. Победа над Энтони Джошуа никак не повлияет на мою карьеру. И ничего мне не даст. Разве все не ждут, что я в любом случае его побью? Я большой фаворит. Весь мир ждёт, что я побью этого парня. Моя победа над ним ничего не изменит", — сказал Тайсон Фьюри в интервью YouTube-каналу FurociTV.

