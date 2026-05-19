Тедди Атлас: Никого нельзя недооценивать, но Верхувена нет шансов против Усика

Американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем поединке за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном, который состоится 30 мая в Гизе, Египет.

"У нас больше шансов увидеть возвращение Тутанхамона, чем увидеть апсет от Верхувена. Это шоу. Кое-кто заслужил отдых, хотя никого нельзя недооценивать. Верхувен большой, сильный парень. Он в хорошей форме. У него есть опыт в кикбоксинге. Никого нельзя недооценивать, но у него нет шансов против Усика", — сказал Атлас на своём YouTube-канале.