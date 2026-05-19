ВИДЕО. Усик и Верхувен провели битву взглядов

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен устроили "битву взглядов". Она состоялась на фоне пирамид.

Для боксеров это первая встреча лицом к лицу за неделю до боя.

Сам же поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет.