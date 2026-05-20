Усик-Верховен: Чисора рассказал, кто помог организовать бой и это просто шок

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что поединок украинского чемпиона мира Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верховена помог организовать известный голливудский актер Джейсон Стейтем. Слова Дерека цитирует talkSPORT:

– Сам Усик признавал, что получил большие возможности благодаря тому, что Джошуа дал ему шанс на титульные бои на раннем этапе. Меня удивляет, что Усик в свое время не освободил пояса — тогда Джозеф Паркер и Фабио Вордли могли биться за титул. А сейчас получается, что примерно то же самое происходит с Кабаелом. Что ты думаешь о том, что WBC позволяет проводить бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе в таком формате?

– Послушай, Тайсон Фьюри тоже это делал из Нганну.

– Да. Но они не бились за пояс. Они сражались за какой-то специально придуманный титул.

– Ты же знаешь правила WBC? Если ты приходишь из другого вида единоборств, тебе сразу могут дать рейтинг в WBC.

Слушай, в этом мире дело не только в том, как ты хорош. Важно и то, кого ты знаешь. Знаете, как он получил сражение с Александром? Потому что его лучший друг – кто? Джейсон Стейтем.

– Я слышал эту историю. Джейсон все это организовал.

– Все зависит от знакомств, – сказал Чисора.

