Усик-Верховен: Чисора рассказал, кто помог организовать бой и это просто шок
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что поединок украинского чемпиона мира Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верховена помог организовать известный голливудский актер Джейсон Стейтем. Слова Дерека цитирует talkSPORT:
– Сам Усик признавал, что получил большие возможности благодаря тому, что Джошуа дал ему шанс на титульные бои на раннем этапе. Меня удивляет, что Усик в свое время не освободил пояса — тогда Джозеф Паркер и Фабио Вордли могли биться за титул. А сейчас получается, что примерно то же самое происходит с Кабаелом. Что ты думаешь о том, что WBC позволяет проводить бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе в таком формате?
– Послушай, Тайсон Фьюри тоже это делал из Нганну.
– Да. Но они не бились за пояс. Они сражались за какой-то специально придуманный титул.
– Ты же знаешь правила WBC? Если ты приходишь из другого вида единоборств, тебе сразу могут дать рейтинг в WBC.
Слушай, в этом мире дело не только в том, как ты хорош. Важно и то, кого ты знаешь. Знаете, как он получил сражение с Александром? Потому что его лучший друг – кто? Джейсон Стейтем.
– Я слышал эту историю. Джейсон все это организовал.
– Все зависит от знакомств, – сказал Чисора.
