Усик-Верховен: Где и когда смотреть видео-трансляцию главного поединка мая

Александр Усик – Рико Верховен: 23.05.2026

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александр Усик (24-0; 15 КО) снова выйдет на ринг. В этот раз соперником нашего спортсмена станет легендарный нидерландский кикбоксер, известный как "Король кикбоксинга" Рико Верховен.

Поединок состоится в ночь с 23 на 24 мая в Гизе (Египет) у подножия местных пирамид. На кону будут стоять титулы чемпиона мира, которыми сегодня владеет украинец. Однако в случае победы нидерландца он не станет новым королем супертяжелого веса. Все пояса станут вакантными, и организации WBA, WBC, IBF, IBO будут отдельно назначать поединки среди претендентов.

В Украине официальным транслятором вечера бокса из Гизы выступает платформа Київстар ТБ. Начало главного события – примерно в 00:30 по Киеву.

Все поединки боксерского вечера:

