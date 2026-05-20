Фьюри дал прогноз на реванш Дюбуа-Уордли

Британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал, кого считает фаворитом во втором противостоянии между обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

"Первое поражение нокаутом действительно влияет на тебя. Например, если вы посмотрите на Деонтея Уайлдера, то у него был рекорд 44-0, когда я нокаутировал его. Даже через шесть лет после этого он так и не восстановился. Это может сильно сказаться на ментальности человека. Но я не думаю, что у Фабио такая же психология, как Уайлдер, поэтому считаю, что он точно может вернуться после этого.

Я бы этого не советовал, но он может вернуться в реванше с Дюбуа. Это бой, который может положить тебе конец, если он будет грубым, а он получится именно таким. Никакого неуважения к ребятам, они отличные бойцы, но они практически не избегают ударов, а преимущественно принимают их и бьют в ответ" – сказал Тайсон.