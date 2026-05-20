Усик: Медиа неделя перед боем уже началась. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик на своей официальной странице в Телеграмм опубликовал новый пост. Спортсмен призвал фанатов следить за медиа-неделей перед его поединком против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

"Друзья, я возвращаюсь в Telegram. Без лишних слов – просто будем на связи здесь.

Медиа неделя перед боем уже началась. Буду показывать подготовку, атмосферу и все, что остается за кадром.

Поехали" – написал Усик.