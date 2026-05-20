Легендарный британский боксер рассказал, почему Усик согласился на бой против Верховена

Getty Images / Global Images Ukraine

Бывший британский супертяж Дэвид Хэй рассказал, почему украинский чемпион мира Александр Усик согласился выйти на бой против Рико Верховена.

"Как только я услышал об этом, на лице сразу появилась огромная улыбка. Слушайте, он отдал фанам все, что мог. Он дарил боксерскому сообществу и гурманам бокса бой за боем. Начиная еще со времен выступлений по любителям. Он был олимпийским чемпионом, прошел путь сначала в крузервейте – сражался со всеми самыми жесткими чуваками. И всех избил одного за другим. А потом поднялся в хевивейт.

Усик не просто дрался и избил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Он обоих избил дважды. Просто, чтобы не было разговоров о случайности. Он всех топов избил дважды. И после этого он такой: "Ну ОК. Я все всем доказал. А сейчас собираюсь провести бой с кикбоксером, который никогда не дрался в боксе, за огромную кучу денег" – сказал Хэй.

Опубликовал: Андрей Хижняк
