Легендарный британский боксер рассказал, почему Усик согласился на бой против Верховена

Бывший британский супертяж Дэвид Хэй рассказал, почему украинский чемпион мира Александр Усик согласился выйти на бой против Рико Верховена.

"Как только я услышал об этом, на лице сразу появилась огромная улыбка. Слушайте, он отдал фанам все, что мог. Он дарил боксерскому сообществу и гурманам бокса бой за боем. Начиная еще со времен выступлений по любителям. Он был олимпийским чемпионом, прошел путь сначала в крузервейте – сражался со всеми самыми жесткими чуваками. И всех избил одного за другим. А потом поднялся в хевивейт.

Усик не просто дрался и избил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Он обоих избил дважды. Просто, чтобы не было разговоров о случайности. Он всех топов избил дважды. И после этого он такой: "Ну ОК. Я все всем доказал. А сейчас собираюсь провести бой с кикбоксером, который никогда не дрался в боксе, за огромную кучу денег" – сказал Хэй.