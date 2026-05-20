Эдди Хирн назвал следующего соперника Мозеса Итаумы
Ждем хорошего боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн заявил, что следующим соперником непобеждённого британского проспекта Мозеса Итаумы должен стать хорват Филипп Хргович.
"Хргович сразится с Итаумой, считаю, что это хороший бой. Полагаю, в поединке с ним Мозес будет намного острее, но серьёзный вызов. Первая настоящая проверка для Мозеса", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Мозес Итаума дебютировал на профессиональном ринге в 2023 году. Всего на его счету 14 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис оценил готовность Итаумы к бою с Усиком.
