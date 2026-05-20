Хочет вернуть себе звание абсолютного чемпиона. Усик сделал громкое заявление перед боем с Верховеном
Амбициозная цель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Усик сделал громкое заявление перед боем с Рико Верховеном, заявив о своем намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира.
"Впервые я завоевал титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе в 2018 году. В 2024 году в Саудовской Аравии я завоевал титул бесспорного чемпиона во второй раз, в 2023 году в Лондоне — в третий раз. Я планирую завоевать четвертый титул бесспорного чемпиона в 2026 году", — сказал 39-летний Усик в комментарии для DAZN.
Сейчас Усик владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и The Ring. Для того чтобы вернуть себе статус абсолютного чемпиона, Усику нужно завоевать пояс WBO, принадлежащий Даниэлю Дюбуа.
Напомним, что бой между Усиком и Верховеном состоится в Египте в субботу, 23 мая.
