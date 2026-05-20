  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хочет вернуть себе звание абсолютного чемпиона. Усик сделал громкое заявление перед боем с Верховеном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хочет вернуть себе звание абсолютного чемпиона. Усик сделал громкое заявление перед боем с Верховеном

Бокс
Обновлено

Амбициозная цель

Хочет вернуть себе звание абсолютного чемпиона. Усик сделал громкое заявление перед боем с Верховеном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский боксер Александр Усик сделал громкое заявление перед боем с Рико Верховеном, заявив о своем намерении в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира.

"Впервые я завоевал титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе в 2018 году. В 2024 году в Саудовской Аравии я завоевал титул бесспорного чемпиона во второй раз, в 2023 году в Лондоне — в третий раз. Я планирую завоевать четвертый титул бесспорного чемпиона в 2026 году", — сказал 39-летний Усик в комментарии для DAZN.

Сейчас Усик владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBC и The Ring. Для того чтобы вернуть себе статус абсолютного чемпиона, Усику нужно завоевать пояс WBO, принадлежащий Даниэлю Дюбуа.

  • Не только футбол. Все новости спорта в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что бой между Усиком и Верховеном состоится в Египте в субботу, 23 мая.

Читайте такжеЛегендарный британский боксер рассказал, почему Усик согласился на бой против Верховена
По теме
yellow-arrow
Усик – Верхувен. Все, что нужно знать о мегафайте, который никто не ждал. ВИДЕО
yellow-arrow
Эдди Хирн назвал следующего соперника Мозеса Итаумы
yellow-arrow
Легендарный британский боксер рассказал, почему Усик согласился на бой против Верховена
Александр Усик
Источник:
DAZN
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости