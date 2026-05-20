Усик – Верхувен. Все, что нужно знать о мегафайте, который никто не ждал. ВИДЕО

Абсолютный король бокса принимает вызов от доминатора кикбоксинга

AI + Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский гений бокса Александр Усик встретится на ринге с многолетним королем тяжелого веса Glory Рико Верхувеном. После того, как Усик зачистил супертяжелый дивизион, фанаты гадали, какой новый вызов способен мотивировать украинца. И ответ оказался максимально громким. Гигант из Нидерландов, который годами уничтожал соперников в кикбоксинге, готов зайти на территорию Александра.

UA-Футбол вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Александр Усик - Рико Верховен

Сможет ли "Принц кикбоксинга" адаптировать свой бешеный прессинг под чистый бокс, или Усик устроит для него очередной безупречный тактический мастер-класс?

В этом видео мы проведем подробный анализ этого потенциального мегафайта и разберем шансы обоих бойцов. Мы сравним их габариты, антропометрию и, главное, стили: как феноменальная работа ног и тайминг Усика будут противостоять мощности и физической силе Верхувена, который привык работать в совершенно ином темпе.

Ответим на главный вопрос: есть ли у Рико боксерская база, способная удивить самого техничного тяжеловеса современности, или этот бой станет легкой прогулкой для нашего чемпиона?

Читайте такжеУсик – Верхувен. АУДИО онлайн трансляция боя

Имеет ли этот поединок спортивный смысл, или это чисто денежное "шоу для миллионов", которое не стоит воспринимать всерьез? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно включайте уведомления – мы следим за каждым шагом вокруг этого противостояния!

