Александр Усик – Рико Верховен: Анонс и прогноз боя у пирамид Гизы

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александр Усик снова выходит на ринг. Ради лирического отступления можно констатировать факт, что эту фразу нам придется повторять уже не так много раз. Тем заметнее становится тот факт, что на этот раз соперником нашего спортсмена станет непрофессиональный боксер. Как это произошло? Давайте разбираться.

Glory in Giza

Именно такое название будет носить бой Усика против нидерландского кикбоксера, легендарного тяжеловеса Рико Верховена.

Сказать, что новость об организации этого поединка стала шоковой для абсолютного большинства фанатов – значит не сказать ничего. Украинский болельщик бокса имя Верховена не слышал, его выступления никогда не видел, и подбирал для Александра совсем другие кандидатуры в качестве последующих соперников. Вспомните, о ком только ходили слухи – Уайлдер, Руис, Миллер, снова Уайлдер, а может, третий против Фьюри.

В начале марта Усик вышел к фанатам с шокирующим заявлением – следующим соперником трехкратного абсолютного чемпиона мира станет не боксер, а кикбоксер. Рико Верховен, снискавший славу в престижном промоушене GLORY, где более 11 лет непрерывно владел титулом чемпиона мира в сверхтяжелом весе, установив рекорд организации по количеству последовательных защит титула (13 раз).

Организатором боя прогнозированно выступил министр развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Аш Шейх, пообещавший спортсменам кругленькие суммы призовых за такое зрелище (ходят слухи, что Александр положит в карман около 100 миллионов долларов, в то время как его соперник всего 15). Неожиданным стало и место проведения поединка – Гиза (Египет). Боксеры сразятся у подножия местных легендарных пирамид.

Усик – подготовка

Как только Александр узнал имя следующего соперника, сразу приступил к тренировочному лагерю. Украинец к своим боям традиционно готовится в Испании. Та же команда, тот же тренировочный зал, в общем все по стандарту. Единственное, что можно выделить – присутствие в лагере Усика известного британского супертяжа, его бывшего соперника Энтони Джошуа. После трагических событий в Нигерии в прошлом году Эй-Джей ищет вдохновение продолжать карьеру и тренировки бок о бок с легендарным украинцем и работа в команде профессионалов должны придать уверенности британцу.

А что дальше

В контексте анонса Усика о количестве боев, которые ему осталось провести на профессиональном ринге (для справки – три), этот вопрос действительно остро стоит на повестке дня. Выбор каждого последующего соперника является вопросом со многими звездочками.

Ранее Александр заявлял, что хотел бы после боя против Верховена подраться с победителем поединка Вордли-Дюбуа, но учитывая победу Даниэля в первом противостоянии, и отсутствие конкретики относительно второго вряд ли Усик будет так долго ждать этих ребят (будем откровенны – Дюбуа уже дважды получал взбучку от украинца, а Вордли показал, что в королевском дивизионе он точно не ТОП, поэтому бой против него не доставит ни удовольствия фанатам, ни значительной финансовой выгоды сторонам).

Есть опция третьего поединка против Фьюри, тем более что "Цыганский король" сам изъявлял желание еще раз разделить ринг с Усиком, да и чемпион одобрительно реагировал на такие предложения. Из плюсов – этот бой сам себя продаст. Из минусов – отсутствие какой-либо конкретики. У Тайсона запланировано противостояние с Джошуа на осень, выиграет он его или проиграет – вопрос спорный, поэтому рассчитывать на Фьюри в долгую не стоит.

Пойти по пути обязательных защит чемпионских титулов – также перспектива не очень радостная. Миллер, Кабаел бойцы, конечно, не плохие, но насколько они интересны Александру на данном этапе его карьеры – вопрос скорее риторический.

Есть опция поединка против молодого и перспективного Мозеса Итаума, но команда британца не очень спешит выводить своего подопечного на ТОПов королевского дивизиона, а бросить парня в пасть хозяина стаи означает поставить его дальнейшую карьеру под большой вопрос.

Ясно только одно – искать следующего оппонента снова придется долго, и финальный выбор будет очень нелегким.

Андеркарт боя Усик-Верховен:

Хамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия) - бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.

Джек Кеттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан) - бой за титул чемпиона мира по версии WBA "regular" в полусреднем весе.

Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США) - 10-раундовый претендентский бой-элиминатор по линии IBF в тяжелом весе.

Мизуки Хирута (Япония) — Маи Солиман (Австралия/Египет) — бой за титулы чемпионки мира по версии WBO и журнала The Ring во втором легком весе.

Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция) - бой в полутяжелом весе.

Предварительные поединки (Prelims)

Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США) - бой в первом тяжелом весе (крузервейт).

Махмуд Мобарк (Египет) – Майкл Калялья (Танзания) – бой в среднем весе.

Омар Хикаль (Египет) – Али Ссурункума (Уганда) – бой в полусреднем весе.

Султан Аль-Мохаммед - Деди Импакс - бой в легком весе

Формат поединка:

Стандартный боксерский 12-раундовый бой (по 3 минуты каждый раунд)

Что стоит на кону:

Титулы чемпиона мира, которыми сегодня владеет украинец. Однако в случае победы нидерландца он не станет новым королем супертяжелого веса. Все пояса станут вакантными, и организации WBA, WBC, IBF, IBO будут отдельно назначать поединки среди претендентов.

Победитель также получит уникальный памятный пояс "Король Нила", а организация WBC вручит победителю особую цепочку из белого золота, украшенную 520 изумрудами и бриллиантами, оценочной стоимостью 40-50 тысяч долларов.

Прогноз UA-Футбол:

Победа Усика нокаутом в промежутке 5-8 раунда.

P.S.

Дэвид Хэй, знаменитый британский боксер-профессионал, бывший чемпион мира в двух весовых категориях

"Как только я услышал об этом, на лице сразу появилась огромная улыбка. Слушайте, он отдал фанам все, что мог. Он дарил боксерскому сообществу и гурманам бокса бой за боем. Начиная еще со времен выступления в любителях. Он был олимпийским чемпионом, прошел путь сначала в крузервейте – сражался со всеми самыми жесткими чуваками. И всех избил одного за другим. А потом поднялся в хевивейт. Усик не просто дрался и избил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Он обоих избил дважды. Просто, чтобы не было разговоров о случайности. Он всех топов избил дважды. И после этого он такой: "Ну ОК. Я все всем доказал. А сейчас собираюсь провести бой с кикбоксером, который никогда не бился в боксе, за огромную кучу денег"

