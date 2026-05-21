Усик – о завершении карьеры: Еще три боя – и все
Четко и ясно
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик рассказал, что намерен провести еще три поединка перед завершением профессиональной карьеры. Его слова цитирует DAZN:
"Еще три боя и все. Это не стопроцентно, но когда я скажу, что завершил карьеру, то уже не вернусь" – сказал Усик.
Напомним, что первый из трех поединков Усик проведет в ночь с 23 на 24 мая в Гизе (Египет) против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
