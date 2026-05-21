Соперник Уиска рассказал, чем бокс отличается от кикбоксинга
Колоссальная разница
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен рассказал, чем его родной вид спорта отличается от бокса. Его слова цитирует DAZN:
"Бокс – это контролируемая среда, особенно на начальном этапе.
Бойцам дают хороший подвод. Типа: "Попробуй это, попробуй то, теперь делаем вот так, теперь вот так".
А в кикбоксинге все иначе: "Попробовал? Проиграл? Ничего страшного, попробуешь позже еще раз".
Совершенно другой подход. И мне кажется, именно это закаляет тебя психологически сильнее к большим боям" – сказал Рико.
