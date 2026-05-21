Усик – о бое Вордли-Дюбуа: Это был уличный поединок
Совершенно точно
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик прокомментировал результат поединка Вордли-Дюбуа. Его слова цитирует DAZN:
– Ты смотрел бой Фабио Вордли против Даниэля Дюбуа?
– Да.
– Расскажи, что ты об этом думаешь.
– О, это было уличное сражение. Поздравляю, Дюбуа. Хорошо. Хорошая работа. Чемпион мира, новый чемпион мира – хорошо. Но, Фабио, где джеб? Где он? Слушай, почти не было джеба. Может, однажды. Только правый удар. Только правый. Только правый. Эй, брат, так не работает.
– Очень крепкий подбородок.
– Да, очень крепкий подбородок. Но я думаю, это было уличное сражение. Это проблема для мозга и здоровья обоих парней.
– Очевидно, чтобы снова стать абсолютным чемпионом, тебе теперь нужно будет победить Даниэля Дюбуа.
– Слушай, сейчас у меня бой с Рикко. Поговорим об этом после боя.
