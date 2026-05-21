Промоутер Дюбуа хочет третий поединок против Усика
А какой смысл
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа, чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа, рассказал, что хочет организовать бой своего подопечного против украинского чемпиона Александра Усика. Его слова цитирует SkySports:
"Я хотел бы снова увидеть Даниэля против него. Дюбуа вырос ментально. В физическом плане он и так хорош, а сейчас вырос еще и в психологическом. Я очень хотел бы снова увидеть этот бой. Посмотрим. Это будет хороший поединок, пока он не окончится.
Бой против Фабио Уордли был тяжелым, но я верю, что этот поединок поднимет Даниэля еще выше. В этом бою он вырос ментально. Он показал свою силу. Даниэль был сфокусирован и продемонстрировал свою решительность" – сказал Уоррен.
