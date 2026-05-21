MEGOGO объявил о трансляции боя Усик-Верховен. Но не в Украине

Медиасервис MEGOGO получил права от DAZN на показ сражения между Александром Усиком (24-0-0) и Рико Верховеном (1-0-0) в Польше и Чехии в формате разового платного доступа (pay-per-view). Поединок состоится 23 мая в египетской Гизе и станет главным событием одного из самых громких вечеров бокса в этом году.

В рамках соглашения MEGOGO обеспечит трансляцию события на обоих рынках вместе с полным андеркардом. В Польше и Чехии сражение будет доступно с украинским комментированием.

Для MEGOGO этот показ является частью международной стратегии развития спортивной речи в рамках развития экосистемы контента. Особую роль в этом играет и большая украинская аудитория, которая сегодня живет в Польше и Чехии и ожидает доступа к большим спортивным событиям на родном языке.

"Для нас ценно показать один из крупнейших боксерских вечеров года в Польше и Чехии — особенно в этих странах, где сегодня живут крупные украинские общины. MEGOGO уже сильно присутствует среди украинской аудитории за рубежом, и мы видим постоянный спрос на спортивный контент на украинском языке на этих рынках. Мы последовательно работаем над тем, чтобы украинские зрители имели доступ к большим событиям в привычном для себя формате. Также мы благодарны DAZN за многолетнее партнерство, открывающее новые возможности для сотрудничества и дистрибуции контента в Центральной и Восточной Европе" — комментирует Владимир Боровик, соучредитель и CEO MEGOGO.

Трансляция поединка будет доступна в приложении MEGOGO на Smart TV, мобильных устройствах и web-платформе. Стоимость просмотра зависит от рынка:

Польша - 79,99 PLN

Чехия — 461 CZK

В Польше и Чехии трансляции начнутся в 18.00 по местному времени и будут включать все предыдущие бои и главный поединок вечера. Украинское комментирование обеспечат Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Александр Усик подходит к бою непобежденным – в его активе 24 победы, из которых 15 нокаутом. Последний раз украинский боксер выходил в ринг в июле 2025 года, когда победил Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Рико Верховен, считающийся одним из сильнейших кикбоксеров мира, проведет свой второй профессиональный бой по правилам бокса. Поединок официально санкционирован WBC как титульный в тяжелом весе.