  "Лома – это мотивация": Александр Усик прокомментировал слухи о возвращении Ломаченко на ринг
"Лома – это мотивация": Александр Усик прокомментировал слухи о возвращении Ломаченко на ринг

"Лома – это мотивация": Александр Усик прокомментировал слухи о возвращении Ломаченко на ринг

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал слухи о возвращении Василия Ломаченко на профессиональный ринг.

"После моих первых Олимпийских игр в Пекине, когда Василий выиграл, я сказал: „Хорошо, я тоже этого хочу“. Я работал, работал ради 2012 года. Да, Лома – это мотивация. Если это правда, это замечательно. Мне это нравится", – приводит слова Усика пресс-служба промоушена Matchroom Boxing.

Василию Ломаченко 38 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2014 году он стал чемпионом мира в полулегком весе (до 57,2 кг), в 2016-м – чемпионом в втором полулегком весе (до 59 кг), в 2018-м – объединенным чемпионом в легком весе (до 61,2 кг).

