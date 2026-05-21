Рекорды кикбоксинга, вязкий стиль и уроки Тайсона Фьюри: всё, что вам нужно знать о будущем сопернике Александра Усика

23 мая в Египте, на фоне всемирно известных пирамид в Гизе, состоится вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Кульминацией этого ивента станет поединок за звание чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Защищать титул будет "великий и ужасный" Александр Усик, который в профессиональном боксе до сих пор не знает, что такое поражения, но знает, каково это — быть абсолютным чемпионом мира (причем в разных весовых категориях). Ну а соперником для титулованного украинца неожиданно станет… Рико Верхувен.

Конечно, никто и никогда не сможет умалить легендарность этого бойца, однако свою славу голландец завоевал в кикбоксинге, в то время как боксерские регалии у него по сути отсутствуют. Разумеется, выбор такого оппонента для Усика вызвал неоднозначную (в большинстве – негативную) реакцию у фанатов спорта. Однако при этом Верхувен до сих пор остается звездой в мире единоборств. Именно поэтому, несмотря на бесспорный статус фаворита для Олександра и мизерные шансы на победу у Рико, интерес к данному бою все же находится на должном уровне. Чтобы дополнительно подогреть его и у вас, мы собрали самое интересное об легендарном нидерландском бойце!

Досье:

Имя: Рико Верхувен

Дата рождения: 10 апреля 1989 года

Место рождения: Берген-оп-Зом, Нидерланды

Рост: 196 см

Размах рук: 210 см

Рекорд: 66-10-1 в кикбоксинге, 1-0 в боксе

Весовая категория: тяжелая

Прозвище: Король кикбоксинга.

Биография: начинал с карате, реализовал отцовские амбиции и зажигал в Японии

Верхувен родился в небольшом городке Берген-оп-Зом в Нидерландах. Население там не превышает даже 70 тысяч, поэтому какого-то огромного выбора в плане увлечений в детстве у Рико не было. Его судьбу во многом определил отец. Йос Верхувен — в прошлом профессионально занимался каратэ и был обладателем черного пояса, однако карьера Верхувена-старшего закончилась рано, причиной стала серьезная травма. Амбиции, которые Йос не успел реализовать на своем жизненном пути, он решил воплотить через сына, за что тот сейчас явно очень благодарен своему отцу.

Уже с шести лет Рико начал заниматься карате и только после этого перешел к кикбоксингу, где мог лучше реализовать свои впечатляющие габариты. В профессиональном кикбоксинге Рико дебютировал в возрасте 16 лет, после чего несколько сезонов дрался на уровне местных лиг, где одержал восемь побед, один поединок завершил вничью и один раз проиграл.

Благодаря такому резкому старту карьеры талантливым голландцем заинтересовался легендарный японский промоушен "К-1" — для 19-летнего парня это был огромный шанс заявить о себе. Однако настоящей легендой Рико стал уже выступая в именитой организации "Glory", которая вышла на первый план после финансовых проблем "К-1".

В новой лиге Рико сразу дебютировал победой в первом раунде Гран-при тяжеловесов, однако вслед за этим уступил легенде кикбоксинга Сэмми Схилту (тоже голландец). Рико проиграл соотечественнику 31 декабря 2012 года — это было первое поражение Верхувена в "Glory"… первое и единственное! Только представьте себе, с тех пор голландец оставался непобедимым в промоушене вплоть до официального ухода осенью 2025 года. За это время Рико стал самым молодым чемпионом в истории лиги (24 года) и набрал фантастическую статистику: 28-1!

Космические рекорды Верхувена

Главным критерием крутости Верхувена как раз и принято считать вышеописанную серию из 22 побед подряд. И это все в тяжелом весе, где любой случайно пропущенный удар может закончиться мгновенным поражением. До эры Верхувена в дивизионе тоже были бойцы, которые собирали длинные серии побед, но ни одному из них не удавалось сохранять нолик в графе поражений на протяжении более десяти лет. Притом что Рико выступал непрерывно!

Еще одно супер достижение Верхувена — 13 успешных защит титула. Это больше, чем у любого другого чемпиона в истории организации независимо от весовой категории. И это мы уже не говорим о том, что с учетом первого завоеванного пояса голландец держит еще один рекорд — 14 побед в титульных поединках. По сути, за те 11 лет, в которые Рико установил вышеописанные рекорды в дивизионе, существовало лишь две категории кикбоксеров: Верхувен и все остальные…

Самые выдающиеся соперники

Конечно, чтобы оценить величие бойца, количество его побед должно подтверждаться уровнем соперников. Так вот, Рико этот тест проходит без вопросов: за годы своего доминирования он побеждал действительно серьезных и опасных соперников. Например, в течение карьеры он трижды встречался с Эрролом Циммерманом — человеком, который нанес ему одно из первых поражений еще в начале карьеры (в 2012 году). Умение делать выводы помогло Верхувену отомстить обидчику — следующие два поединка с Циммерманом выиграл именно голландец. После этого Рико дважды сумел остановить мощного Бенджамина Адегбуи и столько же раз победил Даниэля Гитце, который обладал, без преувеличения, одним из самых страшных нокаутирующих ударов в истории дивизиона.

Продолжать этот послужной список Верхувена можно еще долго. Здесь вам и победы над Гекханом Саки, Джамалом Беном, Тариком Кхабабезом и, конечно, успех в принципиальном противостоянии с Бадра Хари. Для мира кикбоксинга такой уровень соперников – далеко не проходной, но для Верхувена они становились просто очередными ступеньками на лестнице бесспорного доминирования.



Прагматичный стиль, тень Тайсона Фьюри и джеб, который делает разницу

Если и есть хоть что-то, за что могут попытаться зацепиться хейтеры Верхувена, то это его стиль ведения боя, который часто становится поводом для дискуссий. Думаю, из предыдущего предложения вы и так поняли, что заоблачным процент его досрочно одержанных побед точно не назовешь. Многие тяжелые и важные бои он выиграл решением судей, за что периодически подвергался критике со стороны прессы и фанатов, однако сам Рико на подобные упреки не обращает внимания, а иногда и откровенно иронизирует над обвинениями в недостаточной зрелищности:

"Обмен ударами в стиле "кто первый упадет" превращает бой в лотерею, а я не для того строил карьеру, чтобы отдавать результат на волю случая".

Главные козыри голландца тесно связаны с его габаритами: высоким ростом, природной мощью и широким размахом рук. Последний пункт особенно влияет на прекрасную работу джебом, что часто дает ему тактическое преимущество над оппонентами. Среди других козырей выделяются взрывные лоу-кики, постоянное давление и умение грамотно использовать клинч. И если крутые удары ногами точно не помогут Верхувену в поединке с Усиком, то другие элементы не стоит недооценивать. Мало кто знает, но свою боксерскую базу голландец годами оттачивал в тренировочных лагерях старого знакомого Усика — Тайсона Фьюри. Именно спарринги с "цыганским королем", по словам самого Рико, и сформировали его джеб передней рукой, который позволяет поддерживать удобную динамику боя.

Итак, если подвести итог, то Верхувен – универсал. С мощными нокаутерами он осторожно разбирается на дистанции, а тех, кто уступает ему в силе и габаритах, – пытается переехать благодаря физическому преимуществу. Вероятно, именно последний вариант и станет планом голландца на поединок с Усиком.

Верхувен уже боксировал один раз, но этот случай не показателен

Перед боем с Усиком большинство аналитики и обсуждений вокруг будущего поединка, как правило, сводится к тому, что в профессиональном боксе Рико практически дебютант. Но справедливости ради, в его активе все же есть один боксерский бой. Это было, правда, в далеком 2014 году. Тогда он разделил ринг с малоизвестным японцем Яношем Финферой, который на тот момент имел рекорд 0-5, причем все пять боев проиграл нокаутами.

Верхувен продолжил эту неприятную для японца тенденцию и благодаря ощутимому преимуществу в габаритах одержал досрочную победу. С одной стороны, из такого совсем не показательного поединка не следует делать каких-то серьезных выводов о боксерских перспективах Верхувена, однако, согласитесь, забавно осознавать, что Рико в профессиональном боксе, так же как и Усик, к очному поединку подходит с показателем побед в сто процентов.

Рико Верхувен — голливудская звезда

Ни для кого не секрет, что спортсмены высочайшего уровня всегда востребованы в медиапространстве. Верхувен не является исключением. Своей популярностью и славой успешного кикбоксера он воспользовался сполна. Более того, Рико не ограничился статусом эксперта на телевидении или гостя популярных подкастов… он решил, ни много ни мало, покорять Голливуд. Верхувен пробует себя в кинематографе с 2014 года: сначала это были просто эпизоды в сериалах, но главный прорыв ждал Рико в 2018 году, когда он снялся вместе с Жан-Клодом Ван Даммом в продолжении культовой картины "Кикбоксер". Кроме него там, кстати, собрали довольно мощный спортивный состав. Среди актеров фильма — Майк Тайсон, Вандерлей Сильва и Роналдиньо. Всего же в активе Рико уже 10 разнообразных ролей.

Почему именно Верхувен стал очередным "уровнем" для Усика?

Кому продал душу Рико Верхувен? Главный вопрос, который беспокоит всех топовых боксёров королевского дивизиона. И если задуматься, то действительно не просто понять: как человек без каких-либо регалий в боксе может получить титульный поединок с самым крутым "супертяжеловесом" современности? Однако не стоит спешить с выводами, определенную логику здесь все же найти можно.

Усик, по сути, прошел бокс как компьютерную игру: победы над Джошуа, Дюбуа или другими представителями дивизиона – это пройденные уровни, победа над Фьюри – уничтожение финального босса. Среди профильных тяжеловесов не осталось вариантов, чтобы дорого продать бой Александра с кем-то из них. А вот Верхувен, если мы уже обратились к геймерской аналогии – это дополнение к основной сюжетной кампании. Когда все уровни уже пройдены, но еще остается бонус в виде игры в необычном режиме или с необычным соперником. Такой небанальный "уровень" выполняет две функции – дополнительно заинтересовывает боксерское сообщество и заставляет Усика найти последние крохи мотивации, которой у человека, который уже все и всем доказал, пожалуй, осталось не так уж и много…

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

