Новый вызов для абсолюта. Почему мегафайт Усик – Верхувен взорвет спортивную индустрию?

AI + Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Усик снова заставил весь мир говорить о себе. Когда казалось, что в супертяжелом весе для украинца уже не осталось достойных соперников, появился анонс, который шокировал многих. Следующим соперником нашего абсолютного чемпиона станет многолетний король кикбоксинга Glory, нидерландский гигант Рико Верхувен.

В новом выпуске подкаста UA-Футбол Talk мы разбираем, чего ждать от этого уникального кроссовера. Огромный Верхувен привык сминать соперников на ринге, но теперь ему придется забыть об ударах ногами. Сможет ли "Принц кикбоксинга" адаптировать свой фирменный тяжелый прессинг исключительно под классический бокс?

Главная интрига нашего аудиопревью – как столкнутся абсолютно разные стили и философии боя. Мы взвесили антропометрию бойцов и оценили, хватит ли у Рико боксерской базы, чтобы хотя бы успевать за феноменальным таймингом и работой ног Усика, или же для Александра это будет легкая прогулка.

Также откровенно говорим о кулуарах поединка: что это – настоящий спорт и проверка на прочность или чисто коммерческая история ради космических гонораров? Включайте наш подкаст, делитесь своими мыслями в комментариях и подписывайтесь на обновления, чтобы держать руку на пульсе главного события года!

