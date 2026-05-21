Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый вызов для абсолюта. Почему мегафайт Усик – Верхувен взорвет спортивную индустрию?
Боксерская магия против кикбоксерского локомотива
AI + Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Усик снова заставил весь мир говорить о себе. Когда казалось, что в супертяжелом весе для украинца уже не осталось достойных соперников, появился анонс, который шокировал многих. Следующим соперником нашего абсолютного чемпиона станет многолетний король кикбоксинга Glory, нидерландский гигант Рико Верхувен.
В новом выпуске подкаста UA-Футбол Talk мы разбираем, чего ждать от этого уникального кроссовера. Огромный Верхувен привык сминать соперников на ринге, но теперь ему придется забыть об ударах ногами. Сможет ли "Принц кикбоксинга" адаптировать свой фирменный тяжелый прессинг исключительно под классический бокс?
Главная интрига нашего аудиопревью – как столкнутся абсолютно разные стили и философии боя. Мы взвесили антропометрию бойцов и оценили, хватит ли у Рико боксерской базы, чтобы хотя бы успевать за феноменальным таймингом и работой ног Усика, или же для Александра это будет легкая прогулка.
Также откровенно говорим о кулуарах поединка: что это – настоящий спорт и проверка на прочность или чисто коммерческая история ради космических гонораров? Включайте наш подкаст, делитесь своими мыслями в комментариях и подписывайтесь на обновления, чтобы держать руку на пульсе главного события года!
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- УПЛ. Колос в прощальном матче Степаненко побеждает Шахтер
- Ребров близок к новому назначению после увольнения из сборной Украины
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- MEGOGO объявил о трансляции боя Усик-Верховен. Но не в Украине
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе