"Сделаем бокс снова великим": Ибрагимович заинтриговал поединком против Тайсона Фьюри

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович устроил "битву взглядов" с британским боксёром Тайсоном Фьюри и намекнул на бой 1 августа в Дублине.

"Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине. Сделаем бокс снова великим", — подписал Ибрагимович совместное фото в соцсетях.

37-летний Фьюри имеет 35 побед (24 нокаутом), 2 поражения и 1 ничью.

44-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру в 2023 году, поиграв за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан".

Недавно швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.