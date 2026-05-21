"Сделаем бокс снова великим": Ибрагимович заинтриговал поединком против Тайсона Фьюри
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович устроил "битву взглядов" с британским боксёром Тайсоном Фьюри и намекнул на бой 1 августа в Дублине.
"Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине. Сделаем бокс снова великим", — подписал Ибрагимович совместное фото в соцсетях.
37-летний Фьюри имеет 35 побед (24 нокаутом), 2 поражения и 1 ничью.
44-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру в 2023 году, поиграв за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан".
Недавно швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.
