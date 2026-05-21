Верхувен: Просто не могу дождаться субботы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен высказался о предстоящем поединке против Александра Усика (24-0, 15 КО).

"Быть так близко к пирамидам, которые стоят здесь уже тысячи лет... Сейчас на дворе 2026 год, и Египет снова пишет историю. Мы с Александром — маленькая часть этой истории, ведь именно мы расскажем миру о главном событии этого карда. Поэтому я очень благодарен и благодарю Его Высочество Турки Аль-аш-Шейха и всю команду организаторов. Конечно, спасибо и тебе, Александр, за то, что принял этот вызов. Как я уже говорил, я чувствую себя благословленным, мне невероятно интересно, и я вложу в этот бой всего себя. Просто не могу дождаться субботы.

Если говорить о том, что объединяет нас с Усиком как великих чемпионов, а не о наших различиях, то он сделал это сначала в крузервейте, а теперь повторил в супертяжелом весе. Я уважаю каждого своего оппонента. Я прекрасно знаю, каких усилий это стоит и через что приходится пройти, чтобы просто выйти на ринг. И сейчас, находясь здесь рядом со всеми этими легендами бокса — в частности с мистером Кроуфордом, который является настоящей иконой этого спорта — я чувствую, что это настоящее благословение для меня".

Напомним, что бой между украинским боксером и 37-летним голландцем состоится 23 мая в Гизе, Египет.

