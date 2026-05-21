Усик возвращается: украинец устроил напряженную дуэль взглядов перед боем. ВИДЕО

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и кикбоксер из Нидерландов Рико Верховен сошлись в дуэли взглядов по окончании итоговой пресс-конференции в Гизе.

Противостояние между 39-летним украинским боксером и 37-летним нидерландским спортсменом запланировано на 23 мая.

Для Усика этот выход на ринг станет первым с июля 2025 года, когда он нанес досрочное поражение Даниэлю Дюбуа в сражении за статус абсолютного чемпиона.