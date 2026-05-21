Райан Гарсия согласился провести бой с обладателем титула UFC

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия согласился провести бой по боксу с 29-летним обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией после словесной перепалки с ним в соцсетях.

"Разве бойцы ММА не печально известны тем, что все они сидят на стероидах? Заткнись, раз уж ты не можешь перестать болтать, мы можем серьёзно заняться этим после моего боя в сентябре, чтобы просто побить тебя", — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.

Райан Гарсия дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.