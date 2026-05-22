Известный украинский супертяж дал прогноз на бой Усик-Верховен

Украинский супертяж Виктор Выхрист поделился своими прогнозами на бой между Александром Усиком и Рико Верховеном. Его слова цитирует Luckypunch.net:

"Мне этот бой интересен тем, что это противостояние двух разных стилей и классов. Лучший боксер против лучшего кикбоксера. На мой взгляд, Александр будет превосходить в классе и выносливости. Верховен может создать некоторый дискомфорт в начале поединка из-за своей нестандартности и непредсказуемости, но мое мнение – Александр затянет Рико в поздние раунды и деклассирует его" – сказал Виктор.