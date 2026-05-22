Усик поздравил Роналдо с победой в чемпионате Саудовской Аравии. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Александр Усик поздравил своего друга, португальца Криштиану Роналдо с победой в чемпионате Саудовской Аравии. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Криштиану Роналду, ты снова доказал, что являешься настоящим чемпионом. Поздравляю тебя и всю команду с победой. Чемпионы"