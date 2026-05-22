Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известный промоутер дал радикальный прогноз на бой Усик-Верховен
Кратко и ясно
Фото: Getty Images
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя дал прогноз на поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Его слова цитирует DAZN:
"Легкая победа для Усика. Наверное, нокаутом" – сказал Оскар.
Напомним, что бой Усик-Верховен состоится в ночь с 23 на 24 мая в Гизе (Египет).
