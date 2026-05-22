Легендарный Кроуфорд дал прогноз на бой Усик-Верховен
Интересный разбор
Фото: Instagram
Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд рассказал о своих ожиданиях от поединка Усик-Верховен.
"Думаю, что Усик сделает в этом бою все, что захочет сделать. Думаю, на старте Рико будет выглядеть крепким и жестким. Но уверен, что дальше Усик за счет своего опыта сначала полностью просчитает оппонента... И произойдет это довольно быстро... Думаю, мы увидим хорошее сражение...
Послушайте, Усик привык к давлению. Поймите, что он привык справляться с этим со времен Олимпийских игр. Справлялся, когда побеждал на Олимпиаде. Когда перешел в хевивейт. Когда избил Тайсона Фьюри в бою за абсолюта. Можно сказать, что для него никакого давления не существует" – сказал Теренс.
