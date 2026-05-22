Сколько-сколько: Усик показал рекордный вес перед боем против Верховена

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO и IBF Александр Усик (24-0; 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели техническую процедуру взвешивания перед поединком.

Наш спортсмен показал вес 105,8 килограмма, в то время как его соперник – 117,3 килограмма.

Это рекордный вес в карьере Усика. До этого больше всего Александр весил перед вторым поединком против Даниэля Дюбуа (103,1 килограмма).

Официальная церемония взвешивания пройдет сегодня, 22 мая, начало – в 20:00 по киевскому времени.