Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сколько-сколько: Усик показал рекордный вес перед боем против Верховена
Рискованный ход
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO и IBF Александр Усик (24-0; 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели техническую процедуру взвешивания перед поединком.
Наш спортсмен показал вес 105,8 килограмма, в то время как его соперник – 117,3 килограмма.
Это рекордный вес в карьере Усика. До этого больше всего Александр весил перед вторым поединком против Даниэля Дюбуа (103,1 килограмма).
Официальная церемония взвешивания пройдет сегодня, 22 мая, начало – в 20:00 по киевскому времени.
