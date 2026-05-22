Легкая прогулка для украинца, договорной бой или крупнейшая сенсация в истории бокса: чего ждать от поединка Усик – Верхувен

Всего один день остался до одного из самых ожидаемых спортивных событий этого года. Напомним, что уже 23 мая прямо посреди одного из чудес света — легендарных египетских пирамид пройдет масштабный вечер бокса. На этой исторической локации уже построили временную арену, которая сможет вместить около 15 тысяч человек. Фото и видео из Гизы действительно завораживают, а само событие точно войдет в историю мирового спорта.

Неудивительно, что для такого шоу организаторам нужен был по-настоящему громкий хедлайнер. В современном боксе выбор на такую роль очевиден — Александр Усик. Казалось бы, эта смелая "египетская" затея обречена на успех, однако в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Речь идет о выборе соперника для Александра. Им станет легендарный кикбоксер Рико Верхувен — крутой боец, но он объективно обречен на поражение в поединке, который пройдет по правилам бокса. А что может быть хуже для боксерского боя, чем полное отсутствие интриги… Поэтому давайте разберемся – есть ли у голландца хотя бы теоретические шансы на сенсацию!

Почему именно Рико или откуда взялся бой Усик-Верхувен?

Прежде всего хочется оговориться, мы никоим образом не приуменьшаем заслуги Рико – он один из лучших кикбоксеров в истории. Более того, даже несмотря на уже солидный возраст (37 лет), Верхувен продолжал доминировать в своем виде единоборств вплоть до момента отхода от дел. Поэтому неудивительно, что на закате карьеры голландец решил найти для себя новый вызов в виде перехода в бокс, что, кстати, поможет ему максимально монетизировать свое имя. Сначала для Рико готовили бой с Фрэнсисом Нганну, затем соперником должен был стать Энтони Джошуа, однако в итоге Рико вытянул счастливый билет — он будет сражаться с главным боксером современности Александром Усиком. Пожалуй, не стоит даже подчеркивать, что кикбоксер за этот бой получит рекордный в карьере контракт (около $15 млн).

И если к Верхувену нет абсолютно никаких претензий, он лишь пытается максимально заработать на финише карьеры, то вот к украинцу вопросы есть даже у его собственных фанатов. Главный из них: зачем выбирать соперника, который гарантированно тебе проиграет? Конечно, ответ банален — чемпион имеет право драться в свободное время с кем хочет, а вызов от Верхувена пахнул огромным чеком на выходе. И сколько бы Усик ни пытался убедить окружающих, что Верхувен для него реально может представлять какую-то угрозу, всему боксерскому сообществу понятно, что шансы голландца близки к нулю.

Однако осуждать Александра тоже не стоит: после того как он катком прошелся по "королевскому дивизиону", там по сути не осталось интересной оппозиции, поэтому Усик и ищет для себя возможности развлечься, к тому же заработав под 100 млн долларов. Мотивация организаторов из Саудовской Аравии тоже понятна — чем необычнее и ярче шоу, тем больше шансов на нем заработать.

Единственная сторона, которая в этой ситуации действительно раздражает — организация WBC. Там на протяжении всей подготовки к бою убеждали, что на кону схватки Усика и Верхувена не будет стоять реальный пояс, однако потом передумали. И теперь это выглядит следующим образом: на полноценный чемпионский титул официально претендует спортсмен с полным отсутствием достижений в боксе и одним боем в резюме — звучит как тотальное неуважение к действующим боксерам тяжелого дивизиона.

Масштабное шоу без интриги: прогнозы букмекеров

Уже после анонса этого поединка всем было понятно – Усик бесспорный фаворит, однако трудно было представить, что букмекеры не будут верить в сенсацию настолько сильно. На победу Александра они предлагают смешной коэффициент 1.05, в то время как поставив на Рико по коэффициенту 8.50, можно реально озолотиться (если тот, конечно, каким-то чудом победит).

Именно из-за того, что интриги относительно победителя почти нет, основным интересом для тотализаторов стали ставки на количество раундов, которые сможет продержаться голландец. И на данный момент средний показатель линии букмекеров указывает на отметку в 5,5 раундов, то есть игрокам предлагается угадать – продлится ли бой более пяти трехминуток. Однако в этом аспекте не стоит забывать и о том, что ранний нокаут, который нельзя исключать, будет не слишком на руку организаторам, которые могут мягко попросить украинца не заканчивать бой слишком рано. Согласитесь, когда событие, в которое ты вкладываешь сотни миллионов долларов, заканчивается за несколько минут — это не слишком оправдывает общие ожидания.

Но подобные гипотезы мы все же оставим для любителей теорий заговора, а свой ответ относительно продолжительности предстоящего поединка вы можете оставить в комментариях к статье!

Без ударов ногами: как Верхувену перестроиться и к чему здесь аналогия с Кличко?

Пожалуй, нет смысла в очередной раз повторять, что Верхувен, у которого гораздо меньше боксерского опыта и навыков, в поединке с Усиком может рассчитывать лишь на чудо. Все же слишком многое меняется после перехода из кикбоксинга в бокс: дистанция, работа ног, защита, логика построения атак. Однако история спорта уже знает несколько, пусть и единичных, но все же реальных случаев, когда боец, достигший значительных успехов в одном виде единоборств, начинал с нуля в другом, где также оказывался на вершине.

В контексте кикбоксинга и бокса большинство из вас, наверное, сразу же поняли, что я намекаю на историю другого легендарного украинского боксера. Для Виталия Кличко в свое время именно кикбоксинг стал той базой, на которой сформировался его фирменный стиль. В девяностых годах прошлого века старший из братьев доминировал на мировом уровне: завоевал шесть титулов чемпиона мира по версии WAKO — четыре среди профессионалов и два среди любителей. А в целом к моменту перехода в бокс Виталий провел более 100 боев в кикбоксинге.

Когда же в 1996 году Виталий созрел для профессионального бокса, кардинальное изменение правил не стало для него проблемой. А все потому, что он сумел перенести свои главные козыри на классический ринг — длинные прямые удары и умение держать оппонента на безопасной для себя дистанции. Ну а то, что было дальше — уже история. История, которая закончилась кучей рекордов, завоеванными поясами и доминированием в "королевском" дивизионе: из 47 боев в профессиональном боксе он выиграл 45, 41 из них — нокаутом. Ну а учитывая схожую антропометрию и стиль, Верхувену стоило бы обратить внимание на историю трансформации Виталия Кличко из кикбоксера в боксера. Чем вам не идеальное руководство и ролевая модель?

Габариты, габариты и еще раз габариты — на что может рассчитывать Верхувен?

Физические данные Верхувена: рост — 196 см, размах рук — 210 см, вес — 120 кг. Это именно те показатели, на основе которых его команда, очевидно, и попытается строить план на предстоящий бой. И стоит отметить, что в кикбоксинге Рико действительно очень мастерски использовал свои физические преимущества. Он умеет держать дистанцию и работать на ней благодаря длине рук, очень активно работает передним джебом, создавая плацдармы для более активных атак, и разумно использует свой вес в клинче. Согласитесь, это арсенал, с которым можно пробовать работать в боксе… конечно, если твой первый соперник в новой дисциплине не лучший боксер современности.

А вот о классических для Верхувена комбинациях, в которых он применяет кики ногами "по уровням", придется забыть, и для его тактического и технического арсенала это, вероятно, станет самой большой потерей.

Среди других козырей Рико можно отметить уверенные действия на ближней дистанции: при сокращении расстояния он мгновенно ввязывает соперника в клинч или выдает мощные апперкоты. И вот здесь, на мой взгляд, может таиться самая большая опасность для Усика. Если с задачами, когда на тебе хочет повиснуть соперник, весящий более 120 килограммов, Усик уже справлялся неоднократно, то оборона против апперкотов на близкой дистанции давно считается едва ли не единственной слабой стороной Александра. Если голландцу удастся разорвать дистанцию и навязать рискованные ближние обмены, динамит, скрытый в правой руке Верхувена, действительно сможет неприятно удивить Усика.

А в том, что Верхувен захочет работать первым номером, завладев центром ринга, нет никаких сомнений. Хорошая функциональная подготовка ему это позволяет, что является еще одной сильной стороной голландца, однако есть один нюанс. Вышеописанные рискованные обмены, которые могли бы принести Рико определенный успех, не очень характерны для его осторожного стиля. Верхувен почти не бросается на соперника бездумно с открытым забралом и не пытается втянуть оппонента в какой-то безумный махач. Его стиль — захват инициативы и постоянное давление в невысоком темпе с более обдуманными попытками атак — без фанатизма, не забывая об осторожности в защите.

И вот именно такая тактика против Усика не сработает гарантированно, ведь теоретически это наиболее удобный для Александра тип оппонентов. С соперниками такого профиля украинец всегда действовал одинаково, но очень уверенно: резкие и скоростные перемещения на ногах, постоянные финты и раскачивание обороны ударами со средней дистанции. Это, как правило, приводит либо к уверенной победе украинца по очкам, либо к грубым ошибкам соперников, что иногда заканчиваются нокаутами.

Единственная ловушка: Верхувен вряд ли сможет победить Усика, но украинец может проиграть сам себе

Итак, как мы уже выяснили, у Рико всё же есть свои сильные стороны. Он хорошо использует свои габариты, что в поединке с не слишком высоким Усиком может дать ему преимущество на определённых этапах боя. К тому же существует мнение, что правши, имеющие в своем арсенале классный прямой удар дальней рукой, легче переносят встречи с левшами на ринге. Рико умный боец, поэтому точно попытается всем этим воспользоваться, но при этом всем он выходит на территорию не просто соперника, а соперника, который считается лучшим спортсменом в мире в своей дисциплине. Усик просто слишком силен в ринге, особенно для оппонента-дебютанта. Работа ног, тайминг, дистанция, интеллект, адаптация во время боя. Все это у украинца на совершенно другом уровне.

Однако все же есть одно "но". Единственное, что может сыграть злую шутку с Усиком — желание переехать своего соперника. Не просто победить, а буквально доминировать на ринге. Такая манера ведения боя не присуща украинцу, но, возможно, именно в таком поединке, где оппонент бросил ему слишком дерзкий вызов, Александр поддастся эмоциям. Само собой, даже при таком сценарии Усик, скорее всего, выйдет победителем, однако тем самым оставит Верхувену хотя бы минимальные шансы во время разменов… шансы, которых у голландца почти не будет, если украинец все же проявит хладнокровие и проведет бой в присущем ему осторожном стиле.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

