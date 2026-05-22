Нганну: Я могу надрать задницу Джейку Полу

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался насчёт возможного противостояния с 29-летним американским боксёром и блогером Джейком Полом.

"Я могу надрать ему задницу, если позволите. Конечно, уважаю его как боксёра. Я внимательно следил за его карьерой с самого начала, потому что поначалу никто в него не верил. А потом Джейк доказал всем, что настроен серьёзно", — приводит слова Нганну портал Sky Sports.

В рекорде Фрэнсиса 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения.