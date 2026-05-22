Назван самый высокооплачиваемый боксер по версии журнала Forbes
Альварес обошел даже Усика
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес стал самым высокооплачиваемым боксёром в мире по версии журнала Forbes.
Для составления списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира в этом году Forbes отслеживал доходы, полученные в период с 1 мая 2025 года по 1 мая 2026 года, на основе бесед с десятками руководителей индустрии, агентов и других осведомленных лиц.
По данным издания, мексиканский боксёр заработал порядка $ 170 млн. В итоговый топ-50 также попал 29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол, который за этот период заработал около $ 70 млн.
