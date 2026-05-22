Пойду отдыхать. Усик высказался о завершении карьеры после боя с Верхувеном

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался о бое против голландского кикбоксера Рико Верховена и своей дальнейшей карьере.

– Вы не дрались с июля прошлого года, и кажется, что с каждым боем вы становитесь только лучше, даже в 39 лет. Как вам это удается?

– Я не знаю. Это моя команда. Куба, Сергей. Это все моя команда. И моя семья. Но в первую очередь – это Бог. Бог дает мне силы каждый день.

– Это была напряженная битва взглядов с Рико Верховеном. Это всего лишь его второй профессиональный боксерский поединок, но мы знаем, что он легенда в кикбоксинге. Как думаете, сможет ли он удивить людей своими боксерскими навыками?

– Это опасный парень, понимаете, абсолютный чемпион в крузервейте. Это парень, который владеет не только ногами, но и руками тоже, это опасно. Знаете, я каждый раз полностью сфокусирован, потому что он боец. Я не расслабляюсь типа: "О, это легкие деньги". Нет, он боец, поэтому у меня стопроцентная концентрация.

– Да, мы знаем, что вы относитесь к каждому бою чрезвычайно серьезно, и вы упоминали, что у вас осталось не так много поединков. Цените ли вы теперь бои чуть больше, и насколько это особенное ощущение – драться здесь, у египетских пирамид?

– Что ж, послушайте, для меня мой бой – это удовольствие, понимаете? Потому что когда я еду в лагерь, моя подготовка – знаете, это моя жизнь, ведь я обеспечиваю свою семью, своих детей, свою жену. И да, конечно, это один из моих последних боев, потому что, думаю, у меня осталось три поединка. Это первый, потом еще два. И пойду отдыхать.

– Вы уже великий на все времена. Будете ли вы еще больше ценить те поединки, которые у вас остались?

– Я ценю каждый день, не только бой – каждый день. Сегодня, знаете, особенный день, потому что мы не вернем вчерашний день, не вернем время. Слушайте, люди: живите, развивайтесь, учитесь, улыбайтесь, живите, понимаете – это жизнь. Спасибо всем, увидимся завтра. Слава Украине, – сказал Усик.

Напомним, что бой состоится 23 мая в Гизе.