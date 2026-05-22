Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пойду отдыхать. Усик высказался о завершении карьеры после боя с Верхувеном
Украинскому чемпиону уже 39
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался о бое против голландского кикбоксера Рико Верховена и своей дальнейшей карьере.
– Вы не дрались с июля прошлого года, и кажется, что с каждым боем вы становитесь только лучше, даже в 39 лет. Как вам это удается?
– Я не знаю. Это моя команда. Куба, Сергей. Это все моя команда. И моя семья. Но в первую очередь – это Бог. Бог дает мне силы каждый день.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
– Это была напряженная битва взглядов с Рико Верховеном. Это всего лишь его второй профессиональный боксерский поединок, но мы знаем, что он легенда в кикбоксинге. Как думаете, сможет ли он удивить людей своими боксерскими навыками?
– Это опасный парень, понимаете, абсолютный чемпион в крузервейте. Это парень, который владеет не только ногами, но и руками тоже, это опасно. Знаете, я каждый раз полностью сфокусирован, потому что он боец. Я не расслабляюсь типа: "О, это легкие деньги". Нет, он боец, поэтому у меня стопроцентная концентрация.
– Да, мы знаем, что вы относитесь к каждому бою чрезвычайно серьезно, и вы упоминали, что у вас осталось не так много поединков. Цените ли вы теперь бои чуть больше, и насколько это особенное ощущение – драться здесь, у египетских пирамид?
– Что ж, послушайте, для меня мой бой – это удовольствие, понимаете? Потому что когда я еду в лагерь, моя подготовка – знаете, это моя жизнь, ведь я обеспечиваю свою семью, своих детей, свою жену. И да, конечно, это один из моих последних боев, потому что, думаю, у меня осталось три поединка. Это первый, потом еще два. И пойду отдыхать.
– Вы уже великий на все времена. Будете ли вы еще больше ценить те поединки, которые у вас остались?
– Я ценю каждый день, не только бой – каждый день. Сегодня, знаете, особенный день, потому что мы не вернем вчерашний день, не вернем время. Слушайте, люди: живите, развивайтесь, учитесь, улыбайтесь, живите, понимаете – это жизнь. Спасибо всем, увидимся завтра. Слава Украине, – сказал Усик.
Напомним, что бой состоится 23 мая в Гизе.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Сын президента УАФ неожиданно остался без клуба. Стала известна громкая причина
- 20 трофеев за 10 лет. Гвардиола официально объявил о своем уходе из Манчестер Сити
- Официально: Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
- Усик – Верхувен. Все, что нужно знать о мегафайте, который никто не ждал. ВИДЕО
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
Комментарии 1