  Усик показал максимальный вес в карьере перед поединком с Верховеном
Усик показал максимальный вес в карьере перед поединком с Верховеном

На 2 кг больше, чем перед боем с Нганну

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
22 мая в Гизе (Египет) состоялся взвес перед боем чемпиона WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) против звезды кикбоксинга Рико Верховена.

Украинец зафиксировал абсолютный рекорд своей карьеры — 105,8 кг. Это существенно больше, чем в предыдущих боях против Дюбуа (103,1 кг) и Фьюри (102,5 кг). Несмотря на это, Верховен оказался тяжелее на 11,5 килограмма, показав вес 117,3 кг (хотя за полторы недели до этого весил 124,3 кг).

Бой 39-летнего Усика против 37-летнего голландца состоится уже завтра, 23 мая, на фоне египетских пирамид.

Александр Усик
