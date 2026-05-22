ВИДЕО. Усик и Верхувен провели финальную дуэль взглядов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен обменялись последними взглядами после церемонии взвешивания.
Напомним, что бой состоится 23 мая в Гизе, Египет.
THE FINAL FACE OFF ????— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 22, 2026
All weighed-in and ready to go ????#UsykRico | @DAZNBoxing | Tomorrow pic.twitter.com/6qITbm3yUK
