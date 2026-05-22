Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроуфорд сделал прогноз на бой Усик - Верхувен
Не сбрасывает нидерландца со счетов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями насчёт предстоящего боя за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние станет главным событием большого вечера бокса в Гизе (Египет), который пройдёт 23 мая.
"Мы с Александром всегда уважали друг друга с первого дня знакомства. С нетерпением жду возможности поддержать его в субботу. Думаю, он выйдет на ринг и сделает всё, что захочет. Рико сначала будет доставлять сложности, но Усик с ним довольно быстро разберётся. Александр находится под давлением с тех пор, как стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, с тех пор, как перешёл в супертяжёлый вес, с тех пор, как победил Фьюри. И он привык к этому давлению", — сказал Кроуфорд в интервью журналу The Ring.
Популярное сейчас
- Вингер с опытом выступлений в УПЛ. Чемпион Украины совершил громкий трансфер
- 20 трофеев за 10 лет. Гвардиола официально объявил о своем уходе из Манчестер Сити
- Официально: Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
- Легендарный британский боксер рассказал, почему Усик согласился на бой против Верховена
- Где бюстгальтер? Пиджак на голое тело! Супруга Усика снялась в новой шикарной фотосессии
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе